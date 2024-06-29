  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tam 1,5 yıldır, sahte Irak kimliği ile aramızda dolaşıyormuş

Tam 1,5 yıldır, sahte Irak kimliği ile aramızda dolaşıyormuş

Güncelleme:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1.5 yılı aşkın süredir aranan şüpheli jandarma ekiplerine yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kuşadası'nda suçlulara göz açtırmıyor. Yasadışı Bahis Oynanmasına Yer veya İmkan Sağlama, tehdit, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarını işleyen ve hakkında 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ve Jandarma İstihbarat ekiplerine yakalandı.

Uzun süredir fiziki takibi sürdüren Jandarma ekipleri, A.A. isimli şüpheliyi uzun süredir fiziki takibe almıştı. Durdurulan şüphelinin kimliğini soran ekipler Irak sürücü belgesi ile karşılaştı. A.A.'nın şüpheli tavırlarının ardından detaylı bir araştırma yapan jandarma ekipleri şahsın Arap asıllı değil Türk asıllı olduğunu öğrendi.

Yapılan sorgulamada şüphelinin 4 ayrı suçtan toplamda 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüpheliye resmi evrakta sahtecilik suçundan da ayrı işlem yapıldığı öğrenildi.

İHA

Etiketler yakalandı arap ıraklı sahte ıraklı kimliği yabancı uyruklu kimliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şevval Şahin tekne tatilinde sevgilisiyle aşka geldi Şevval Şahin tekne tatilinde sevgilisiyle aşka geldi Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı Benzin ve motorine bir zam daha geldi Benzin ve motorine bir zam daha geldi Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL Özgür Özel'den ''winner ceket'' açıklaması Özgür Özel'den ''winner ceket'' açıklaması Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa Prof. Dr. Celal Şengör: ''O bakanı vatana ihanetten tutuklarım'' Prof. Dr. Celal Şengör: ''O bakanı vatana ihanetten tutuklarım'' Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında sadece 6 araç kaldı Türkiye'de 1 milyon TL'nin altında sadece 6 araç kaldı Ankara karıştı: ''Bakan istifa edip, eşyalarını toplayıp gitti'' Ankara karıştı: ''Bakan istifa edip, eşyalarını toplayıp gitti'' Cem Küçük Fahrettin Koca'nın yerine bakan olacak ismi açıkladı Cem Küçük Fahrettin Koca'nın yerine bakan olacak ismi açıkladı
Karşı şeride geçen otobüs ölüm saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Karşı şeride geçen otobüs ölüm saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var