Tartışmalı ''tebliğciler'' bu sefer de pavyondaydı

Kamuoyunda Tebliğciler olarak bilinen cemaatin üyeleri bu sefer de İstanbul'da bir pavyona giderek pavyon sahibiyle olan görüşmelerini paylaştı.

İstanbul'da kamuoyunda Tebliğciler olarak bilinen cemaat mensupları yine sahneye çıktı. Daha önce yılbaşı zamanları sokaklarda insanları çevirerek konuştukları ve bildiri dağıttıkları görüntülerle gündeme sıkça gelen Tebliğciler, bu kez bir pavyona girdi.

Pavyon sahibine ‘ahireti’ anlatan Tebliğciler “İstanbul’da hocalar pavyona girdi” başlığıyla pavyon sahibiyle olan görüşmelerini paylaştı.

Pavyon sahibiyle konuşan tebliğciler, “Mevlamız dünyaya getirdi bizi, istiyor ki kulluk edelim onlara. Bilmeliyiz ki Kur’an var, sünnet var, o kadar sıkıntı çekilmiş. Bize yemesi kaldı artık. Her şey hazırlanmış pişirilmiş bize yemesi kaldı sadece” ifadelerini kullandı.