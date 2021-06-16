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  4. Tebliğciler yine ortaya çıktı! Bu sefer de meyhanelere müdahale ettiler

Tebliğciler yine ortaya çıktı! Bu sefer de meyhanelere müdahale ettiler

İstanbul’da HAYFED derneği üyesi üç kişi aylar sonra meyhaneye çıkan insanların yaşam tarzlarına karışmaya çalıştı.

İstanbul, Samatya’da üç cübbeli şahıs pandemi kısıtlamalarından aylar sonra dışarı çıkan vatandaşların yaşam tarzlarına müdahale etmeye çalıştı. 

HAYFED derneğinin “Büyük tepki gösterdiler” diye yayınladığı videoda meyhanede bulunan vatandaşların tepki göstermemesi ve medeniyet örneği göstermesi dikkat çekti.

KADINLARI SANSÜRLEDİLER

Öte yandan gerici derneğin yayınladığı videoda kadraja giren kadınları sansürlediği gözlerden kaçmadı.

Etiketler tebliğciler meyhane yemek alkol tebliğ video
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