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  4. Lanet olsun! Bugün de ''günaydın'' diyemedik!

Tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü

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Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti haberiyle başladı. Ankara'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü...

Olay, akşam saatlerinde Piyade Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre S.K. ile boşandığı kocası İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., bıçakla saldırdığı S.K.'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

 

DHA

Etiketler kadın cinayeti cinayet etimesgut ankara
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