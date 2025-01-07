Tatil sitesinde korkunç olay: Sevgili çift 13'üncü kattan düştü

Mersin'de bir tatil sitesinin 13'üncü katındaki dairede ikamet eden bir şahıs ve kız arkadaşı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Erdemli ilçesinde bağlı Tömük Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesindeki 15 katlı tatil sitesinde yaşandı. İddiaya göre, 13. kattaki daire de kalan 27 yaşındaki B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe aşağı düştü. Metrelerce yüksekten düşen gençlerin ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gençlerin öldüğünü belirlerken jandarma ve savcı olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında cenazeler otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü. 13. kattaki daireye giren jandarma ekipleri de evdeki köpeği alarak B.D.'nin yakınlarına teslim etti. Yapılan ilk incelemede B.D. ve E.N.Y.'nin peş peşe atlayarak intihar ettiği üzerine durulduğu öğrenildi.

İHA