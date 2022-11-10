TEM Otoyolu'nda kan donduran kaza
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arızalanınca emniyet şeridine çektiği otobüsünün motorunu kontrol eden Sadık Ç.'ye çekici çarptı. Otobüs ile çekicinin arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu OSB mevkisinde sabah saatlerinde Ankara yönüne giden İspanyol turistlerin bulunduğu tur otobüsü arıza yapınca sürücü Sadık Ç., aracını emniyet şeridine çekti.
Araçtan inip, otobüsün arkasına geçen Ç., motor kapağını açıp arızanın kaynağını araştırmaya başladı. Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen Nezih Ö. yönetimindeki çekici, otobüse çarptı.
İki aracın arasına sıkışan Ç. hayatını kaybetti, Nezih Ö. ise yaralandı. Sadık Ç.’nin cenazesi, sağlık ekiplerince morga götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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