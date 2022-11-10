TEM Otoyolu'nda kan donduran kaza

İşte Atatürk'ün kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti

Kur korumalı mevduat için devletin kasasından çıkan para belli oldu

Atatürk'ün en az bilinen fotoğrafları

Erdoğan'ın seçimlerle ilgili sözlerine çok sert tepki: ''Yazıklar olsun''