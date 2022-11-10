  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. TEM Otoyolu'nda kan donduran kaza

TEM Otoyolu'nda kan donduran kaza

TEM Otoyolu'nda kan donduran kaza
Güncelleme:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arızalanınca emniyet şeridine çektiği otobüsünün motorunu kontrol eden Sadık Ç.'ye çekici çarptı. Otobüs ile çekicinin arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu OSB mevkisinde sabah saatlerinde Ankara yönüne giden İspanyol turistlerin bulunduğu tur otobüsü arıza yapınca sürücü Sadık Ç., aracını emniyet şeridine çekti.

Araçtan inip, otobüsün arkasına geçen Ç., motor kapağını açıp arızanın kaynağını araştırmaya başladı. Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen Nezih Ö. yönetimindeki çekici, otobüse çarptı.

İki aracın arasına sıkışan Ç. hayatını kaybetti, Nezih Ö. ise yaralandı. Sadık Ç.’nin cenazesi, sağlık ekiplerince morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler tem otoyolu trafik kazası çekici
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatında yayınlanan fotoğraflar
İşte Türkiye'yi yasa boğan 10 Kasım manşetleri
Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden alındı
İşte Atatürk'ün kendi el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti
Bitlis'te peş peşe depremler
Abdullah Gül'ün 10 Kasım paylaşımında dikkat çeken ayrıntı
Kur korumalı mevduat için devletin kasasından çıkan para belli oldu
Atatürk'ün en az bilinen fotoğrafları
Erdoğan'ın seçimlerle ilgili sözlerine çok sert tepki: ''Yazıklar olsun''
İzmir'de Ata'ya saygı nöbeti