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TEM'de bir kaza daha: Araç takla attı, trafik felç!

TEM'de bir kaza daha: Araç takla attı, trafik felç!

İstanbul Bahçeşehir'de TEM Otoyolu Ankara istikametinde önündeki araca çarpan aracın takla atması sonucu her iki yönde de trafik kilitlendi.

Kaza, 13.30 sıralarında Ispartakule mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mürsel Ç. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken önünde seyir eden Uğur G. yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mürsel Ç.'nin kullandığı araç takla atarak Mustafa Ş. yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada takla atan otomobil sürücüsü Mürsel Ç. yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu her istikamette trafik kilitlendi. Trafik durma noktasına gelirken, sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü.

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Etiketler bahçeşehir tem otoyolu trafik kazası
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