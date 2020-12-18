  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 18 Aralık 2020 18:25

Trabzon'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Trabzon'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
A+ A-

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sürmene ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kazı alanına giden ekipler, 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan araç ve gereçlere de el konuldu.

3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 

kaçak , trabzon , kaçak kazı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM