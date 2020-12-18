Trabzon'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

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Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sürmene ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kazı alanına giden ekipler, 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan araç ve gereçlere de el konuldu.
3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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