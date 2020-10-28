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  4. 28 Ekim 2020 09:08

Trans bireylerin saç saça baş başa kavgası!

İzmir'de, bir grup trans bireyin tartıştıkları başka bir trans bireyi öldüresiye dövdü. Dövülen kişinin çocuklara uyuşturucu teklif ettiği için dayak yediği ileri sürüldü.

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DHA'nın haberine göre, Konak ilçesi Alsancak semtinde iki trans birey arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden biri, diğerine önce cam şişe fırlattı, ardından da tekme tokat vurmaya başladı. Olayı gören bir grup trans birey de kavgaya dahil oldu. 

Grup, saldırdıkları kişiyi dövüp üzerine saksı attı. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile son buldu. Dövülen kişinin çocuklara uyuşturucu teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü. Dövülen kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

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