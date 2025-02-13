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Türkiye'nin ünlü iş insanı Alarko'nun patronu İzzet Garih'e ölüm tehdidi

Türkiye'nin ünlü iş insanı Alarko'nun patronu İzzet Garih'e ölüm tehdidi
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Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih ölüm tehdidi aldığı için savcılığa suç duyurusunda bulunurken, holding önünde tehditler yağdıran bir kişi gözaltına alındı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'in babası Üzeyir Garih bir suikast sonucu öldürülmüştü.

İzzet Garih, babasıyla benzer bir tehdit altında olduğunu belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Garih, A.B. adlı bir kişinin kendisine LinkedIn hesabı üzerinden "Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm" mesajı gönderdiğini söyledi. A.B. bu mesajdan 5gün sonra Alarko Holding binasına gelerek arabasıyla içeri girmeye kalkıştı.

Şüpheli şahıs, aracı dubalara çarpınca durmak zorunda kaldı ve bir kez daha tehditler savurarak "Beni buraya almazsanız İzzet Garih’i de sizi de yakarım" diye bağırdı.

Gözaltına alınan A.B. ifadesinde İzzet Garih'in kardeşi olduğunu iddia etse de bu iddia kanıtlanamadı. Mahkeme, şüpheliyi adli kontrolle serbest bıraktı. Serbest kalan şüpheli tehditlerine devam edince Garih'in avukatı savcılığa suç duyurusunda bulundu.

 

Sözcü

Etiketler İzzet Garih Üzeyir Garih Alarko ölüm tehdidi tehdit
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