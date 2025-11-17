Üç ilde 150 vatandaş aynı şüpheyle hastanelik oldu

Trabzon, Zonguldak ve Kastamonu’da 130’dan fazla yurttaş zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde damat evinde gerçekleştirilen bir düğünde dağıtılan yemeklerden yiyen yaklaşık 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Dolaylı Mahallesi'nde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tüketen davetlilerden bazıları dönüş yolunda fenalaştı. İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, başta Sürmene Devlet Hastanesi olmak üzere çevre ilçe hastanelerine sevk edildi. Hastanelere başvuran davetlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Zekeriya A., "Yemekten sonra dönüş yolunda herkesin midesi bulanmaya başladı. Yolda istifra ettik fakat bazı kişiler fazla rahatsızlandı, sonra da hastaneye geldik" dedi.

Diğer bir zehirlenen davetli Fatih Ç. ise, "Şu an iyi sayılırım fakat takatim yok. Tavuk yedim, yemez olayım. Çok kötüyüm. Allah'tan biz biraz hızlı geldik de sağ salim hastaneye yatabildik" diye konuştu. Diğer davetli Adem Yıldız ise, "Düğüne gittik. Tavuk pilav, dolma yedik, sonuç bu. Mide bulantısı ve kusma yaşadık. Serum takıldı, bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

Hastanede yakını bulunan zehirlenmeyen davetlilerden Salih Ş., "Gündüz yapılan nikahın ardından Dolaylı Mahallesi'nde eğlence tertip edilmişti. Biz de oraya gittik. Orada bize yemek dağıttılar. Ben yemek yemediğim için zehirlenmedim. Özellikle tavuğu yiyenlerin çeşitli aralıklarla zehirlendiğini duyduk. Fakat tavuktan yemeyenlerin zehirlenmediğini öğrendik. Tavuk tarihi geçmiş bir tavuk muydu bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ZONGULDAK’TA 8 KİŞİ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen düzenlenen bir düğünde dağıtılan tavuk döner yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi, kusma şikayetiyle 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 8 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

KASTAMONU'DA 30’A YÜKSELDİ

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavdan yedikten sonra hastanelere başvuranların sayısı 30'a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Haskavak köyü Dere Mahallesi’nde mevlit düzenlendi. Mevlitte yaklaşık 50 kişiye tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemekten yiyen vatandaşların çoğu zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran vatandaşların sayısı 30'a yükseldi.

