Ünlü Türk YouTuber eşinin saldırısına uğradı!

İstanbul'da yaşayan ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla fenomen olan bir Youtuber eşi tarafından çok defalarca bıçaklandı. Yoğun bakıma kaldırılan genç kadının 32 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber M.Y. (32), kocası Y.Y.'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Y.Y., eşini meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. M.Y. ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan ise yakalandı. M.Y.'ın ablası Ş.Y., "32 yerinden bıçaklamış" dedi.

Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber M.Y. (32) ile Y.Y. (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.



Çift sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Y.Y. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

Y.Y. daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Y.Y., Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.



"KIZ KARDEŞİMİ ŞU ANDA YOĞUN BAKIMA ALDILAR KANAMASI VAR"

M.Y.'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Ş.Y. ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi.

Şok geçiren Ş.Y., "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." dedi.

Bina sakini A.A., "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" diye konuştu.

DHA