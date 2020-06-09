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  4. 09 Haziran 2020 18:17

Uşak'ta bir polis memuru ölü bulundu! İntihar mı? cinayet mi?

Uşak'ta trafik polisi olarak görev yapan Murat Erişken, otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Uşak'ta bir polis memuru ölü bulundu! İntihar mı? cinayet mi?
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Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görev yapan 20 yıllık polis memuru Murat Erişken (44), evinin altındaki kapalı otoparkta, ölü olarak bulundu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Erişken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından polis Murat Erişken'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

 
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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cinayet , polis memuru , intihar
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