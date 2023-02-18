Uzaktan eğitim protestosunda gözaltına alınan öğrenciler serbest

İzmir’de depremzedelerin Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilmesini ve üniversitelerin uzaktan öğretime geçirilmesini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi yaparak protesto eden ve gözaltına alınan 22 öğrenci, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

İzmir'de okuyan bir grup üniversite öğrencisi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelerde bahar yarıyılının 20 Şubat’tan itibaren uzaktan eğitimle başlayacağını açıklamasının ardından, yüz yüze eğitim taleplerini dile getirmek için dün Dokuz Eylül Üniversitesi’nin rektörlük binası önüne oturma eylemi yapmıştı. "Eğitim hakkımız engellenemez" sloganı atan ve oturma eylemlerini sürdüren öğrencilere müdahale eden polis, 22 öğrenciyi gözaltına almıştı. Konak’ta bulunan Güvenlik Şube'ye götürülen üniversite öğrencileri, ifadeleri alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı.