  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı!

Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı!

Güncelleme:

Afyonkarahisar'da düzenlene operasyonda canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu terörist yakalandı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi hedefinde vatandaşların yoğunlukta olduğu yerler ile kilise ve sinagoglar olduğu belirtilen IŞİD terör örgütünün canlı bomba eğitimi alan militanı Afyonkarahisar’da yakalandı.

KALABALIK YERLERDE EYLEM ARAYIŞINDAYMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD mensuplarının Noel, yeni yıl etkinlikleri, dini ayinler ve organizasyonlar, Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri ile ibadethaneler, yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonları, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezleri ve eğlence merkezlerine yönelik eylem arayışında oldukları bilgisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

 Geçmiş dönemde IŞİD terör örgütüne ait elde edilen 'DAŞİŞA' listesinde adı geçen ve 'İstişhad (canlı bomba)' eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısının bulunduğu tespit edilen Iraklı ve 'Abu Shuayb' kod adlı Layth Raad Zaıd Al/Refeat, bu sabah Afyonkarahisar merkezde kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

'IŞİD silahlı terör örgütü üyesi olma iddiası ve canlı bomba eylemi gerçekleştirmesi muhtemel' olduğu belirtilen Layth Raad Zaıd Al/Refeat, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Etiketler terör terörist deaş ışid canlı bomba yabancı uyruklu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gözler memur emekli zammında! 2023 zammı için yeni kulis: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
İstanbul'da doğalgaza indirim sürprizi
EYT düzenlemesiyle emekli olacaklar ne kadar promosyon alacak?
Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın fileli sahne kıyafetiyle göz doldurdu
Ufukta benzine ve motorine indirim göründü
EYT’de emekli maaşı için 3 formül! Tek tek hesaplandı: İşte zamlı yeni emekli maaşı tablosu
MİT yalanıyla tecavüz rezaletinde korkunç bir ayrıntı daha!
Savcılık İmamoğlu kararına itiraz etti!
Hayranlarını yasa boğdular: İşte 2022 yılında aramızdan ayrılan ünlü isimler
Didem Soydan iç çamaşırsız pozuyla nefes kesti! Instagram alev aldı