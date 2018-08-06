Yaralanması o polisi durdurmadı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, motosikletli Yunus timinde görevli 2 polis, takip ettikleri motosikletle çarpışmaları sonucu yaralandı. Polis memurları yaralı olmalarına rağmen kazadan yara almadan kurtulan şüphelileri kontrol altında tutarak destek için gelen ekiplerce gözaltına alınmasını sağladı.

Kumluca’da ilçe merkezinde dün devriye görevi yapan Yunus timi, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan 2 şüphelinin bulunduğu motosiklete ’dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Yunus timi, motosikleti takibe alarak yakalamaya çalıştı. Yunus timi, takip sırasında Sahilkent Mahallesi’nde şüphelileri taşıyan motosikletle çarpıştı. Kazada, polis memurları Gökhan Kara ile Mehmet Elbaci yola savrularak yaralandı.

Polislerden Mehmet Elbaci, yaralı olmasına rağmen kazayı yara almadan atlatan şüphelileri kontrol altında tutarak, destek ekip istedi. Kısa süre sonra gelen olay yerine gelen başka polis ekibince gözaltına alınmasını sağladı.

Yaralı polisler gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinde sonra ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis memuru Gökhan Kara daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.