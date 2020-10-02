Yasak aşk iddiasında kan aktı!

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Osmaniye merkez Karaçay Mahallesi’ndeki evde yaşandı. İşçi olarak çalışan Gökmen O. sabah saatlerinde mesaiden çıktıktan sonra Mehmet Ş. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği karısı Emel O.'yu aralarında çıkan tartışmadan sonra pompalı tüfekle ateş etti. Tüfek sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde kanlar içinde kalan Emel O.’yu buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Emel O.’yu hastaneye kaldırdı. Emel O. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daha sonra Baş Mahallesinde, Mehmet Ş'yi de park halindeki otomobilinin içinde vuran Gökmen O., iki olayda kullandığı silahla polis merkezine teslim oldu.

Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ş'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.