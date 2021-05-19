  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yasak aşk iddiasıyla dehşet saçtı

Yasak aşk iddiasıyla dehşet saçtı

Yasak aşk iddiasıyla dehşet saçtı

Nevşehir'de bir kişi eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği şahsı 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Zanlı olaydan sonra polise teslim oldu.

Güzelyurt Mahallesi Limonlu Sokak Ceren Parkı önünde gece meydana gelen olayda 28 yaşındaki Hacı T., eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği 27 yaşındaki İbrahim A. ile tartışmaya başladı.

7 BIÇAK DARBESİ ALDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Hacı T. yanında bulundurduğu bıçakla İbrahim A.'yı boğazından ve kalbinden olmak üzere 7 bıçak darbesiyle öldürdü.

EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU
Hacı T. cinayet sonrası Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim olurken, olay yerine giden sağlık ekipleri

İbrahim A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alınan Hacı T. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

İHA

Etiketler nevşehir yasak aşk cinayeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike... Faciaya davetiye çıkarıyorlar
UFO tartışmalarına Obama da katıldı
Sedat Peker, Hadi Özışık'la olan görüşmesinin videosunu yayınladı
Diyarbakır'da askeri üsse peş peşe saldırı
Buket Aydın'dan olay açıklamalar: ''Utanç duyuyorum...''
İzmir arka arkaya üç depremle sallandı
Hadi Özışık'tan Sedat Peker açıklaması: Soylu'nun haberi yoktu
Yüz yüze sınavlar öncesi kritik uyarı: Bunu yapmayan sınıfta kalabilir
Bakan Soylu'dan yeni açıklama: Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Farkında olmadan Covid-19 geçirdiğimiz nasıl anlaşılır?