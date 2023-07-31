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  4. Yaz aylarının kabusu! Yaşlı kadını ısırdı, 9 gün sonra hayatını kaybetti

Yaz aylarının kabusu! Yaşlı kadını ısırdı, 9 gün sonra hayatını kaybetti

Yaz aylarının kabusu! Yaşlı kadını ısırdı, 9 gün sonra hayatını kaybetti
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Çorum'da 77 yaşındaki Melek T., arı tarafından ısırıldı. Hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki kadın 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Yaz aylarının gelişiyle beraber kabusumuz arılar da ortaya çıkmaya başladı. Çorum’da yukarıdan kaşla göz arasında uçarak gelen arı 77 yaşındaki Melek T.’yı soktu.

9 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ 

Yakınlarının ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri, T.'yı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. T., dokuz gündür tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Etiketler ısırma arı arı ısırığı
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