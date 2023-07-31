Yaz aylarının kabusu! Yaşlı kadını ısırdı, 9 gün sonra hayatını kaybetti

Çorum'da 77 yaşındaki Melek T., arı tarafından ısırıldı. Hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki kadın 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Yaz aylarının gelişiyle beraber kabusumuz arılar da ortaya çıkmaya başladı. Çorum’da yukarıdan kaşla göz arasında uçarak gelen arı 77 yaşındaki Melek T.’yı soktu.

9 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri, T.'yı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. T., dokuz gündür tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.