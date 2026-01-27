Yedi çocuk annesi kadın sokak ortasında öldürüldü!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu 7 çocuk annesi kadını sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.

Olay, 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (37), boşanma aşamasındaki eşi Pınar K.'ye (37) sokak ortasında yanında getirdiği silahla saldırdı. Pınar K. boynuna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırgan olay yerinden 300 metre ileride yakalandı. Boşanma aşamasındaki çiftin 7 çocuklarının olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden Pınar K.'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA