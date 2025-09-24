Yemekten sonra fenalaşan 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da, 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş, yedikleri yemekten sonra zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettti.

Olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B. çifti ile çocukları A.B. (4) ve M.B. (2), yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Anne kalp krizi geçirdi

Yapılan kontrollerde anne A.B.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

İki kardeş hayatını kaybetti

Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine baba Y.B., çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Tedavi gördükleri hastanede durumları fenalaşan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA