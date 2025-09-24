  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Yemekten sonra fenalaşan 2 kardeş hayatını kaybetti

Yemekten sonra fenalaşan 2 kardeş hayatını kaybetti

Yemekten sonra fenalaşan 2 kardeş hayatını kaybetti
Güncelleme:

İstanbul Eyüpsultan'da, 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş, yedikleri yemekten sonra zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettti.

Olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B. çifti ile çocukları A.B. (4) ve M.B. (2), yedikleri yemeğin ardından kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Anne kalp krizi geçirdi

Yapılan kontrollerde anne A.B.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

İki kardeş hayatını kaybetti

Ertesi gün sabah saatlerinde çocukların yeniden rahatsızlanması üzerine baba Y.B., çocuklarını tekrar hastaneye götürdü. Tedavi gördükleri hastanede durumları fenalaşan iki kardeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden biri 4, diğeri 2 yaşındaki kardeşler Arnavutköy Boğazköy'de bulunan Boğazköy Köyiçi Mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

text-ad
Etiketler eyüpsultan Yemek zehirlenme kalp krizi kusma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da 10 saat sürecek elektrik kesintisi İstanbul'da 10 saat sürecek elektrik kesintisi Nagihan Karadere'den çok özel Survivor itirafı: ''Onunla sevgili olmak isterdim'' Nagihan Karadere'den çok özel Survivor itirafı: ''Onunla sevgili olmak isterdim'' Eli kanlı cani eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldürdü! Eli kanlı cani eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldürdü! Çağla Şıkel'den Cennet Mahallesi dizisiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf Çağla Şıkel'den Cennet Mahallesi dizisiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf YSK, CHP İstanbul Kongresi için kararını verdi YSK, CHP İstanbul Kongresi için kararını verdi Çarkıfelek'in eski güzel hostesi değişimiyle baş döndürdü Çarkıfelek'in eski güzel hostesi değişimiyle baş döndürdü Merhaba sonbahar... Önce bahar, ardından sonbahar, hafta sonu da kış geliyor! Merhaba sonbahar... Önce bahar, ardından sonbahar, hafta sonu da kış geliyor! İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller açıklandı: İşte 2'nci elin ''üzmez'' otomobilleri İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller açıklandı: İşte 2'nci elin ''üzmez'' otomobilleri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Mansur Yavaş - Melih Gökçek fıkrası Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Mansur Yavaş - Melih Gökçek fıkrası Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de Okulda kahreden olay: Minik Eylül'ün yediği kek sonu oldu Okulda kahreden olay: Minik Eylül'ün yediği kek sonu oldu Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor! Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor! Halen Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı skandalı ''mideniz bulanır'' diyerek duyurdu! Halen Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı skandalı ''mideniz bulanır'' diyerek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! Sıfır km araçta yeni vergi düzenlemesinden etkilenecek ve etkilenmeyecek markalar belli oldu Sıfır km araçta yeni vergi düzenlemesinden etkilenecek ve etkilenmeyecek markalar belli oldu Türkiye'nin bir gıda devi daha konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin bir gıda devi daha konkordato başvurusunda bulundu Borsa allak bullak! Mahkeme kararı düşürdü, YSK kararı yükseltti Borsa allak bullak! Mahkeme kararı düşürdü, YSK kararı yükseltti