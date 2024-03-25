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Yeni doğan bebeği bırakıp kaçtı! Görüntüler kan dondurdu

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Diyarbakır'da yeni doğan bebeğini metruk bir eve terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne hakkında "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık anne M.Ç.C. (26) hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, 23 Şubat'ta merkez Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe Sokak'ta bulunan metruk binada terk edilmiş vaziyette bebeğin bulunması üzerine olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu bölgede kamera görüntülerinin incelendiği, annenin bebeği söz konusu metruk binaya bıraktığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, bebeğin Ö.U. tarafından bulunduğu belirlendi.

Ö.U'nun ifadesinde, olay günü evinin yakınında harabe bir evin yakınında bebek ağlama sesi duyduğunu, o yöne doğru koştuğunu ve poşet içerisinde havluya sarılmış bir şekilde yeni doğan erkek bebek gördüğünü söylediği bildirilen iddianamede, Ö.U'nun ilgili kurumlara durumu bildirdiği kaydedildi.

Diyarbakır'da yeni doğan bebeğini metruk bir eve terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne hakkında "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık M.Ç.C. şunları anlattı:

"23 Şubat'ta bulunduğum otelde tek başıma erkek bebeği doğurdum. Maddi durumum iyi olmadığı için bebeğe bakamayacağımı düşündüm. Bundan dolayı İskender Paşa Mahallesi'nde bilmediğim bir sokakta harabe bir binanın önüne bebeği bıraktım."

Soruşturma çerçevesinde, sanığın saat 13.00 civarında bebeği doğurduğu, 15.45 civarında metruk binaya bırakarak olay yerinden uzaklaştığı ve Ö.U'nun da 17.00 civarında bebeği bulduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin mevcut eyleminin bebeğin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumu, mağdur bebeği metruk bir yere bıraktığı göz önünde bulundurulduğunda, eyleminin 'alt soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirildiği ve üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin ikrarı, bilgi sahibinin beyanı ve kamera görüntülerinden anlaşılacağı üzere şüpheli hakkında işlediği suçtan kamu davası açılması yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından eylemine uyan suçtan cezalandırılması talep olunur."

İddianamede, tutuklu sanık anne M.Ç.C. hakkında "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, koruma altına alınmıştı.

İHA

Etiketler bebek bebeğini terk etti metruk bina diyarbakır
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