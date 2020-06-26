  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Haziran 2020 20:03

Yeni doğmuş bebeği cami avlusunda buldular: ''Üzerinde kan vardı''

Antalya'da cami avlusuna bırakılan bebeği şans eseri bulan Yükseliş Cami Müezzini Hasan Şimşek, Yeni doğmuş bir bebekti, üzerinde kan vardı. Burada sokak köpekleri var. Çok şükür bebeğe bir şey olmamış." dedi.

Yeni doğmuş bebeği cami avlusunda buldular: ''Üzerinde kan vardı''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kepez ilçesi Yükseliş Camisi'ndeki namazdan çıkanlar, bahçede havluya sarılı bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bebeğin yaşadığını belirledi. Yeni doğduğu belirtilen erkek bebek, 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürüldü.

Yükseliş Cami Müezzini Hasan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeği kanlar içinde bir havluya sarılı şekilde bulduklarını söyledi. Bebeği görünce çok üzüldüğünü aktaran Şimşek, "Yeni doğmuş bir bebekti, üzerinde kan vardı. Burada sokak köpekleri var. Çok şükür bebeğe bir şey olmamış." dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bebek , cami avlusu , yeni doğmuş bebek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM