Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Hatay’da, 18 Eylül'de evlendiği Zeynep Yonca S. (24) ile kavga eden Mehmet S. (29), bıçakla yaralanmış olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta Zeynep Yonca S., 18 Eylül'de dünya evine girdiği Mehmet S. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

İddiaya göre tartışma, Zeynep Yonca S.'in evi terk etmek istemesi üzerine kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet S.'i bıçaklanmış olarak ağır yaralı buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi yapılan S., ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet S.'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

"GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca S., evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. İfadesinin ardından S., serbest bırakıldı.

Mehmet S.'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.