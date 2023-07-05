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Yolcu otobüsü bariyerlerde asılı kaldı

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İstanbul Ümraniye'de yolcu otobüsü refüje çarptı. Bariyerlerin üzerinde kalan otobüste şoför yaralandı.

Kaza, Ümraniye'de Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Anadolu istikametinde seyir halinde olan  şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle otoyolda bulunan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu otobüs yerden bir metre yükseğe şahlandı. Kaza sonrası bariyerlerin üzerinde kalan otobüste bulunan şoför yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri yaralıyı bölgedeki hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otobüsün vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Otobüsün kaza anında boş olduğu, yolcu taşımadığı öğrenildi.

İHA

Etiketler ümraniye bariyer yolcu otobüsü
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