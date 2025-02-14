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  4. Yolcular arasında kavga çıktı, Pegasus'un uçağı Antalya Havalimanı'na geri döndü

Yolcular arasında kavga çıktı, Pegasus'un uçağı Antalya Havalimanı'na geri döndü

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Antalya'dan Kazakistan'ın Başkenti Astana'ya giden uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erzurum'a iniş yaptı. Havalimanına gelen polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya-Astana seferini yapan uçaktaki Kazakistanlı 2 kadın ile Ukraynalı bir çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pilot, geçiş güzergahı üzerinde oldukları Erzurum Havalimanı'na saat 02.00 sıralarında iniş yaptı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kadın ve bir erkek yolcuyu gözaltına aldı. Polis, birbirlerinden şikayetçi olan iki kadın ve kavga ettikleri çifti, sağlık kontrolü için farklı hastanelere götürdü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan yolcular, polis merkezine götürüldü.

Kavga eden yolcuları Erzurum'a bırakan pilot ise seferine kaldığı yerden devam etti. (DHA)

DHA

Etiketler antalya pegasus yolcu uçağı kavga pilot hostes
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