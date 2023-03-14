Yunanistan yine göçmenleri ölüme itti

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen kaçak göçmenlerin olduğu 2 lastik bot battı. 38 kişi kurtarılırken, 4 kişinin cesedi bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, saat 13.00 sıralarında, kaçak göçmenlerin taşındığı 2 botun Dilek Yarımadası Dipburun mevkisi Milli Park yakınlarında battığı ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, sevk edildi. 38 kaçak göçmen kurtarılırken, 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Hipotermi geçiren kaçak göçmenler ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Göçmenlerin ayrıca Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlendi.

DHA