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Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı

Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı
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Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Sisam Adası’na geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nde yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği havaların ısınmasıyla birlikte artmaya başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denetim ve kontrollerini artırdı. Kuşadası açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi tarafından düzensiz göçmen hareketliliği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, yüzerek Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan bir düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanarak gemiye alınan kişi, sağlık kontrolünün ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

Etiketler göçmen kaçak sığınmacı yunanistan aydın kuşadası
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