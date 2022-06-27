Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu görevlilerine izin verildi

Zonguldak Valiliği, kentte etkisini sürdüren yoğun yağmur nedeniyle, engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran tarihinde idari izinli sayılacağı açıklandı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte bugün etkili olan ve devam etmesi beklenen yoğun yağmur nedeniyle Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Vekili Turgut Subaşı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, burada görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeği ile birlikte oluşturulacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve bunun gibi kuruluşların iş makinelerinin, şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulmasına, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, Orman Bölge Müdürlüğünce dere kenarında bulunan depoların sürekli kontrol altında tutulmasına, il genelinde belediye başkanlıklarınca mazgal ve su kanallarının kontrol ettirilmesine karar verilmiştir."

"Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına, olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliye edileceği, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı belirtildi.

SULAR ALTINDA KALAN MAHALLEDE VATANDAŞLAR BOTLA KURTARILDI

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan çok kuvvetli yağış sebebiyle 30'a yakın ev etkilendi. AFAD ekipleri botla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Sular altında kalan mahalle dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Gökçebey ilçesinde çok kuvvetli yağış etkili oldu. Yağışın ardından Namazgah köyünden akan sel suları derenin debisinin yükselmesiyle Çay Mahallesi'ndeki evleri bastı. 30'a yakın evin giriş katı sular altında kaldı. Yer yer bir metreyi aşan su seviyesi nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sakarya ve Zonguldak'tan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar arama kurtarma botuyla evlerinden kurtarıldı. Bazı küçük çocuklar kurtarılma anlarını pencerelerden seyretti. Polis ekipleri de kurtarma çalışmalarına katılarak küçük çocukları kucaklarına alarak güvenli bölgeye taşıdı.

Bir engelli vatandaş da AFAD ekiplerince botla taşındı. 14 vatandaş AFAD'ın botuyla kurtarıldı. Kendi imkanlarıyla kurtarılan 100'e yakın vatandaş bölgeden tahliye edildi. Botla kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor. Öte yandan kurtarılan bazı vatandaşlar yurtlara ve otellere yerleştirildi.

Yaşananları gazetecilere anlatan Çay Mahallesi Muhtarı Yüksel Kahveci, "Daha önce bu kadar olmuyordu. Namazgah tarafından gelen su menfezden bu tarafa aktı. Epey yağmur yağdı. Gözüken bu. Bütün evlerimiz su içerisinde. Şu an 30'un ev etkilendi. Hepsi su içerisinde. Hepsinden Allah razı olsun. Bütün herkes buradaydı, canla başla çalıştılar. Botlarla alıyorlar. Diğerleri kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Çalışmalar halen devam ediyor. Yurtlara yerleştirilenler var" diye konuştu. Öte yandan sel sularının etkisi altına aldığı mahalle dron ile havadan görüntülendi.