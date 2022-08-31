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  3. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zmir Valisi ''Atatürk'' demedi, ortalık karıştı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zmir Valisi ''Atatürk'' demedi, ortalık karıştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İzmir’de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğindeki konuşmasında "Atatürk" demeyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yuhalandı.

Evrensel Gazetesi’nde yer alan habere göre; Gündoğdu Meydanı’nda yapılan etkinlikle söz alan Vali Köşger, konuşması bittikten sonra yuhalandı. Etkinliği izleyenler “Atatürk, Atatürk” diyerek slogan attı. Köşger’in “Sanata sanatçıya değer veriyoruz” ifadeleri de tepki çekti.

KALABALIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Alkış ve yuhalamalarla protesto edilen Vali Köşger tekrar söz alarak “Büyük taarruzun emrini Mustafa Kemal Atatürk verdi, bundan şüpheniz mi var? Ne diyorsunuz siz?” diyerek kalabalığı azarladı.

 

 

Etiketler izmir valisi Atatürk Yavuz Selim Köşger yuhalandı
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