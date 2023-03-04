''35 bin taraftara tedbir uygulandı'' iddiasına yalanlama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe -Konyaspor maçında ''hükümet istifa'' sloganı atılmasına ilişkin 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "25 Şubat 2023 tarihinde Ülker Stadyumunda oynanan spor müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılıp seyirden yasaklılık tedbiri uygulanmış olup, bazı basın/yayın organlarında yer bulan '35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

DHA