40 ilde siber suçlar operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 40 ilde 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 198 şüpheliden 49'unun tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakaladıklarını belirterek, "19 il merkezli 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 49 şüpheli şahıs tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları, 'araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi" dedi.

Şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığını kayrdeden Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

