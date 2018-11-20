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  3. 20 Kasım 2018 08:13

403 hakim ve savcının ataması yapıldı

HSK karanamesiyle 403 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi.

403 hakim ve savcının ataması yapıldı
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yeni atama kararnamesiyle 403 hakim ve Cumhuriyet savcı adayının ataması gerçekleştirildi.

Adli yargı ile idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcı adaylarının atamalarına ilişkin HSK Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. 12 Kasım 2018 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre, adli yargıda 402 hakim ve Cumhuriyet savcı adayı, idari yargıda 1 hakim adayının çeşitli yerlere ataması gerçekleştirildi.
Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13. maddesi gereğince uygun görüldü.

İHA

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