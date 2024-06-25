4,8'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı

Gece yarısı Manisa'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür “Hasarlı binalardan uzak durunuz” uyarısında bulundu.

Merkez üssü Manisa’nın Soma ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Aydın ve Balıkesir’de de hissedildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Naci Görür, hasarlı binalardan uzak durulması çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları şöyle:

“Büyükışıklar-Soma/Manisa arasında 5,0 büyüklükte deprem oldu. Deprem Soma-Kirk ağaç Fay zonunun kuzeyinde ve Büyükışıklar-Savastepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklara doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz.”

Deprem çok sayıda ilde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.36'da Manisa’nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinden de hissedildi. Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. En büyüğü 3,1, en küçüğü ise 1,1 olmak üzere 8 ayrı artçı sarsıntı da meydana geldi.

Öte yandan deprem, Soma'da bulunan bir eve ait güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde kameranın şiddetle sallandığı görülüyor.

Valilik açıklama yaptı

Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini belirtti. Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Soma Büyükışıklar Mahallemiz olan saat 01.36'da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun."

Olası İstanbul depremini tetikler mi ?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Soma'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Ersoy, Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. "Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Soma'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Ersoy, "Türkiye'de 5.5'a varan depremlerin yıkıcılığı düşünülürse 4.8 önemli bir deprem. Bölgede çok fazla önemli fay var. 4.8'i bundan sonraki aktivitelerle izleyip değerlendirmek gerekiyor. Manisa'daki depremin İstanbul'dan hissedildiğine dair bilgim yok. Normalde hissedilmemesi gerekiyor uzak bir bölge. Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz" dedi.

AFAD'tan deprem açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 10.24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...