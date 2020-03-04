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  3. 04 Mart 2020 09:21

5 ilde FETÖ operasyonu: 74 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün hücre evi yapılanmasına yönelik operasyonda 74 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda özel zarflara konulan yüklü miktarda para ele geçirildi.

5 ilde FETÖ operasyonu: 74 gözaltı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’nin Hücre Evi yapılanmasına yönelik tespitler yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden il genelinde 82 adrese yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda aralarında ihraç hakim, ihraç TSK mensubu, ihraç polis ve esnafların da bulunduğu; hakkında arama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Özel zarflarda paralar bulundu
Polis ekipleri tarafından söz konusu hücre evlerinde yapılan aramalarda halen cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgüte müzahir şahıslardan toplandığı değerlendirilen ve özel zarflara konulan toplam 150 bin lira, 10 bin 205 Avro, 25 bin 457 Amerikan Doları para ele geçirildi.

Öte yandan gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 69 tablet bilgisayar ve cep telefonu, 39 adet örgütsel amaçlı kullanıldığı değerlendirilen ankesör kartı, himmet adı altında para toplanan şahısların isimlerinin bulunduğu doküman ve çok sayıda dijital materyal de ekipler tarafından ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çok yönlü soruşturma sürüyor.

İHA

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