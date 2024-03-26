5 milyon TL'lik soruyu bilmişti: Berk Göktaş aslında kaç para alacak?

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 13. soruyu doğru cevaplayarak 5 milyon TL kazanan Berk Göktaş'ın, vergiler düşüldükten sonra ne kadar alacağı belli oldu.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de ilk kez, 5 milyon TL’lik final sorusu yanıtlandı. 19 yaşındaki Berk Göktaş, 1 milyon TL değerindeki ‘TBMM’ ile ilgili soruyu doğru yanıtlamasının ardından, 5 milyon TL’lik 13. soruya geldi ve bir başarıya imza attı.

19 yaşındaki Berk Göktaş, önceki bölümde “23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?” sorusuna “Fevzi Paşa, Kozan” doğru yanıtını verdi.

5 MİLYON TL'LİK SORUYU BİLDİ

13’üncü ve büyük ödüllü soruda Berk Göktaş’ın karşısına, “Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, “biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız” diye isyan edip Hz. Musa’dan “Rabb’ine dua et de versin” diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?” sorusu çıktı.

A: Mercimek

B: Soğan

C: Nohut

D: Sarımsak

Berk Göktaş, soruyu yanıtlamayı tercih etti ve ‘nohut’ şıkkını seçti. Sorunun doğru yanıtı olan ‘C’ şıkkını seçerek 5 milyon TL’yi kazanan ilk yarışmacı oldu.

ASLINDA KAÇ PARA ALACAK?

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X’te bir paylaşım yaptı ve Berk Göktaş’ın gerçekte kaç para elinde kalacağını açıkladı. Ozan Bingöl’ün yaptığı açıklamaya göre 5 milyon TL’den önce 37.059 TL’lik bir kesinti yapılacak. Daha sonra da bu tutarın yüzde 20’si, intikal vergisi kesintisi olarak yansıtılacak. İşte bu hesaba göre Berk Göktaş’ın cebine girecek olan net para, 4 milyon 7 bin 411 TL olacak. Yani Göktaş, ödülün yaklaşık 1 milyon TL’lik kısmını daha eline geçmeden vergi olarak ödeyecek.



BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

oğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, sadece 19 yaşında olmasına rağmen ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) gösterdiği olağanüstü başarıyla dikkatleri üzerine çekti. YKS’de elde ettiği 71. sıra ile dikkatleri üzerine çeken Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de tanınıyor.