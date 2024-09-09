5 PKK’lı hain daha etkisiz hale getirildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütlerine yönelik aralıksız süren operasyonlarında son olarak Irak'ın kuzeyinde 5 PKK terör örgütü mensubu terörist daha öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Eylül'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol