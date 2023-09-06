54 barodan AYM önünde Can Atalay eylemi

Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay için 54 baro, 8 Eylül'de Anayasa Mahkemesi önünde eylem yapma kararı aldı.

Gezi tutuklusu Can Atalay, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmedi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında olacağı 54 baro, Can Atalay için 8 Eylül'de Anayasa Mahkemesi önünde eylem yapma kararı aldı.

Çağrı metninde şu ifadeler kullanıldı:

“Meslektaşımız Av. Can Atalay milletvekili seçilmesine rağmen halen tutuklu. Tahliye edilmemesi sadece onun değil, seçmenin iradesinin de tutsak edildiğinin göstergesi. Hukukun uygulanması çağrımızı daha güçlü duyurmak için 8 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Anayasa Mahkemesi önüne bekliyoruz.”