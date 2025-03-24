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59 barodan tek imza: ''Seçme-seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırıldı''

59 barodan tek imza: ''Seçme-seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırıldı''
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59 baro, İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınması ve İBB odaklı soruşturmalarla ilgili ortak açıklama yayınladı. Baronun açıklamasında "seçme-seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmıştır" ifadesi yer aldı.

İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınması ve İBB odaklı soruşturmalarla ilgili ortak açıklama yayınlayan 59 baronun açıklaması şöyle oldu:

“Hukukun üstünlüğü ve baroların bağımsızlığı demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak ne yazık ki, gerek İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına ilişkin davada varılan sonuç, gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve belediye bürokratları hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle yapılan başsavcılık açıklaması; soruşturma süreçlerinde yaşanan hak ihlalleri, somut olgulara dayanmayan gizli tanık beyanları, sebep-sonuç ilişkisi kurulamayan mesnetsiz suçlamalar ve hukuka aykırı şekilde uygulanan tutuklama tedbiri, adalet sistemimizi derinden sarsmış; hukuki güvenlik ve özgürlük hakkını ihlal eden bir sürecin parçası olarak toplumda derin bir endişeye yol açmış, seçilmiş yöneticilere yönelik gözaltı, tutuklama ve görevden alma işlemleriyle seçmen iradesi yok sayılmış, seçme-seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmıştır.

Seçilmiş baro başkan ve yöneticilerinin görevlerinin sona erdirilmesi, belediye başkanlarının gözaltına alınması, tutuklanması ve yerlerine kayyım atanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik hukuk devleti olma vasfını zedelemektedir.

Biz, aşağıda imzası bulunan barolar olarak, İstanbul Barosu’nun ve meslektaşlarımızın baroların bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde yanlarında olduğumuzu ve her türlü hukuksuzluğa karşı hukuk çerçevesinde mücadele edeceğimizi; yargının araçsallaştırılmasına, baroların susturulmaya çalışılmasına, adil yargılanma ilkesinin yok sayılmasına ve bireylerin özgürlüklerinin keyfi şekilde kısıtlanmasına karşı durduğumuzu, hukukun üstünlüğü yok sayılarak yaratılmak istenen hukuksuzluk düzenine boyun eğmeyeceğimizi ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

İmzası bulunan barolar şunlar:

59 baro, İstanbul Barosu yönetiminin görevden alınması ve İBB odaklı soruşturmalarla ilgili ortak açıklama yayınladı. Baronun açıklamasında "seçme-seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmıştır" ifadesi yer aldı.

Etiketler baro barolar ortak açıklama seçme seçilme hakkı
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