65 yaş üstüne sokak izni nasıl olacak ? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Habertürk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para/Gündem programında koronavirüs salgını ile mücadele konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Salgının bitmediğini vurgulayan Özlü, 65 yaş ve üstü vatandaşlar içinde "Hafta sonu diğer insanların sokağa çıkmadığı günlerde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma izni verilecek" dedi.

Özlü'nün konuşmalarından satır başları:

"Ben kendi adıma, böyle bir kararın doğru olacağına inandığımı söylemiştim. Büyüklerimiz çok uzun zamandır evde mahsur kaldılar. Bu hem bedensel hem de ruh sağlıkları için büyük bir risk. Artık onları mobilize etme zamanı geldi. Bu yaparken onları korumamız gerekiyor. Bu da mümkün görünüyor.

"BİRKAÇ SAAT DOLAŞMALARINA İZİN VERİLECEKTİR"

Bilim Kurulu'nda geçen toplantıda bu konuşulmuştu. Büyüklerimizi riske atmadan nasıl yapabiliriz, bunun planlanması gerekiyor. Sanırım bu çalışmalar yapıldı. Şimdi, muhtemelen hafta sonunda, diğer insanların sokağa çıkmadığı dönemde 65 yaş ve üstünün belirli sınırlarla, birkaç saat dolaşmalarına izin verilecektir diye düşünüyorum ben."