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8 adliye personeli hastanelik oldu

8 adliye personeli hastanelik oldu
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Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli 8 zabıt katibi, öğle yemeği için gittikleri bir lokantada yedikleri yemekten zehirlendi.

Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevli 8 zabıt katibi, öğle saatlerinde yemek yemek için bir lokantaya gitti. Yemekten sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti yaşayan 8 kişi, kuruma çağrılan ambulanslarla kentte bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 8 personelin gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Personellerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Etiketler diyarbakır adliye gıda zehirlenmesi
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