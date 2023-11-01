8 adliye personeli hastanelik oldu
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli 8 zabıt katibi, öğle yemeği için gittikleri bir lokantada yedikleri yemekten zehirlendi.
Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevli 8 zabıt katibi, öğle saatlerinde yemek yemek için bir lokantaya gitti. Yemekten sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti yaşayan 8 kişi, kuruma çağrılan ambulanslarla kentte bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 8 personelin gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Personellerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA
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