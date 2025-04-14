9 saatlik Narin cinayeti davasında karar
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Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan minik Narin'in öldürülmesinin ardından başlayan "suçluyu kayırma" suçlamalı dava 9 saat süren duruşma sonrasında 25 Nisan'a ertelendi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin G. cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşması, 9 saat sürdü.
Duruşma sanık ve sanık avukatlarının savunmalarının ardından sona erdi. Mahkeme Başkanı, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan’a erteledi.(DHA)
DHA
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