91 yaşındaki kadın evin enkazında aranıyor

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen Ayişe Çölmek (91) için, enkazda arama başlatıldı.



Abana ilçesine bağlı Denizbükü köyünde yaşayan Ayişe Çölmek'in tek başına yaşadığı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ve jandarma, yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen Ayişe Çölmek'e ulaşabilmek için enkazda arama başlattı.