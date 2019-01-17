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  3. 17 Ocak 2019 19:27

91 yaşındaki kadın evin enkazında aranıyor

Kastamonu'da ahşap bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Evde olduğu tahmin edilen yaşlı kadın için enkazda arama başlatıldı.

91 yaşındaki kadın evin enkazında aranıyor
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen Ayişe Çölmek (91) için, enkazda arama başlatıldı.

Abana ilçesine bağlı Denizbükü köyünde yaşayan Ayişe Çölmek'in tek başına yaşadığı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi. 

İtfaiye ve jandarma, yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen Ayişe Çölmek'e ulaşabilmek için enkazda arama başlattı.

DHA

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