A Haber'in yalanı İSKİ'den döndü

İSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMUOYUNA DUYURU

30 Mayıs 2020 tarihinde A HABER kanalında kırmızı ekranla “Son Durum” başlığı ile “Kadıköy’de Lağım Denize Akıyor, İSKİ çalışması sırasında kanalizasyon borusu patladı” şeklinde bir haber yayınlanmıştır.

Kadıköy’de Kurumumuzun herhangi bir patlayan atıksu borusu bulunmamaktadır. Aksine Kadıköy’den 25 yıldır Seyit Ahmet Deresi vasıtası ile Marmara Denizi’ne akan atıksuya son vermek için çok önemli bir çalışma yürütülmektedir.

2 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından da buradaki çalışma haber olarak yayınlanmıştır. Hem de A Haber’in yayın yaptığı aynı noktadan yapılan çekimle yayınlanmıştır.

Dolayısıyla A HABER tarafından yapılan söz konusu yayın, değerli İstanbulluları ve tüm ülkemizi açıkça yanıltmaktadır.

Kurumumuzca denize kıyısı olan Kadıköy ve Üsküdar İlçeleri başta olmak üzere İstanbul’da denizlere ve derelere atıksu girişine son vermek ve her yağışta yaşanan kronik su baskınlarını bitirmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Değerli İstanbullulara önemle duyurulur."

Kaynak: İSKİ'den A Haber'e yanıt: Açıkça yanıltmaktadır