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AB'den Ukrayna mesajı: Sizin kavganız bizim kavgamızdır

AB'den Ukrayna mesajı: Sizin kavganız bizim kavgamızdır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın Buça kenti ile başkenti Kiev'i ziyaret ettiklerini duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken sıcak bölgeden korkunç haberler de gelmeye devam ediyor. Bucha'da yaşanan sivil can kayıplarının ardından Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Sabah erken saatlerde Kiev'e yola çıktığını açıklayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Buça'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

"SİZİN KAVGANIZ BİZİM KAVGAMIZDIR"
Von der Leyen, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.

 AB Komisyonu Başkanı'na eşlik eden Borrell de Buça'yı Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ziyaret ettiklerini bildirdi.

 AB'nin Ukrayna başsavcısını, soruşturmayı ve kanıt toplamayı desteklemek için eğitim ve ekipman sağlama konusunda destekleyeceğini belirten Borrell, kayıp şahıslarla ilgili veri toplanmasını desteklemek için 7,5 milyon avro değerinde bir proje başlatacağını duyurdu. 

Etiketler ab ukrayna mesaj
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