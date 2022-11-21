Abdulkadir Selvi duyurdu: ''Kara harekatı başlıyor''

İstanbul'un kalbi İstiklal caddesini kana bulayan hain terör saldırısının ardından kulislerde konuşulan "yeni bir kara harekatı" iddialarını AK Parti iktidarına en yakın isimlerden Abdulkadir Selvi doğruladı. Selvi Suriye ve Irak’a düzenlenen hava harekatının ardından kara operasyonunun da düzenleneceğini söylediğini duyurdu.

İstanbul Taksim’de altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından resmi makamlar saldırıyı PKK/YPG/PYD’nin yaptığını belirtmiş, PKK’ysa saldırıyla ilgisinin bulunmadığını duyurmuştu.

Buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları dün geceyarısı ‘Pençe-Kılıç’ kod adlı hava harekatını başlattı. Harekât gün boyu sürerken, hem YPG’den hem de Suriye ordusundan kayıplar bulunduğu bildirildi.

Dün akşam saatlerinde Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan askeri birliklerden sınıra zırhlı araç ve personel sevkiyatı başlatılmasıyla “Kara harekatı mı başlıyor” sorusu gündeme geldi.

Hürriyet yazarı Selvi operasyonla ilgili bir yetkiliyle konuşarak “Hava harekatının arkasından kara harekatı gelecek mi” diye sorduğunu belirtti. Yetkili, Selvi’yi doğrularken harekat vaktiyle ilgili bilgi vermedi.

Selvi ayrıca, Erdoğan’ın harekat emrini G20 zirvesi için Endonezya’ya gitmeden önce verdiğini, Endonezya’dan dönünce de ‘girin’ emrini verdiğini yazdı.

Taksim saldırısı, Erdoğan Endonezya’ya gitmeden kısa bir süre önce meydana gelmişti.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...