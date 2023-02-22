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Abdullah Gül de deprem bölgesine gidiyor

Abdullah Gül de deprem bölgesine gidiyor
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından 3 ay süreyle OHAL ilan edilen deprem bölgelerinden Kahramanmaraş'ı yarın ve Hatay’ı 24 Şubat'ta ziyaret edecek.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Deprem felaketinden Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Elazığ dahil 11 il etkilendi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 23 Şubat'ta Kahramanmaraş'a ve 24 Şubat'ta Hatay’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

 

Etiketler abdullah gül afet bölgesi deprem deprem bölgesi asrın felaketi
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