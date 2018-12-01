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  3. 01 Aralık 2018 14:11

Aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

Kato Dağı'nda aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’nda kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan ayı, üs bölgesine girdi. Ayı, Mehmetçiğin kendisine ekmek ve konserve vermesinden sonra bölgeden ayrıldı.
 
Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla teröristlerden temizlediği ve üs bölgesi kurduğu Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı’nda etkisini gösteren kar yağışı hayatı felç etti. Yüksek kesimlerde kar kalındığı 1 metreyi bulurken, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının imdadına Mehmetçik yetişti.

Güvenlik güçleri, yiyecek aramak için tel örgülerden geçerek, üs bölgesine giren ayıya ekmek ve konserve verdi. Mehmetçik, daha sonra karnını doyuran ayının yaşam alanına dönmesi için de yardımcı oldu. Ayının, tel örgüleri aşarak üs bölgesine girmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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