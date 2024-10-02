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Acı haber Ağrı'dan geldi: 1 asker şehit oldu

Acı haber Ağrı'dan geldi: 1 asker şehit oldu
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Ağrı'da meydana gelen kazada bir uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da meydana gelen araç kazasında 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, ''Bugün Ağrı’da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit oldu.'' denildi.

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı şehit araç kazası
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