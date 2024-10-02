Acı haber Ağrı'dan geldi: 1 asker şehit oldu
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Ağrı'da meydana gelen kazada bir uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da meydana gelen araç kazasında 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, ''Bugün Ağrı’da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit oldu.'' denildi.
October 2, 2024
DHA
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