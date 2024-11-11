  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adalar'daki imar planı için yürütmeyi durdurma kararı

Adalar'daki imar planı için yürütmeyi durdurma kararı

Adalar'daki imar planı için yürütmeyi durdurma kararı
Güncelleme:

İstanbul'un Adalar ilçesi için hazırlanan imar planlarına karşı açılan davada İstanbul 8. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Adalar’ın imar yapma yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınıp Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, bu kararın ardından Bakanlık 2023’te 1/1500 ile 1/1000 ölçekli imar planlarını onayladı. Planlara karşı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Büyükkent Mimarlar Odası dava açtı.

Açılan davada İstanbul 8. İdare Mahkemesi, planların geri dönüşü olmayan zararlara yol açacağını belirtti.

Mahkeme heyeti yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Cumhuriyet

Etiketler adalar imar planı mahkeme yürütmeyi durdurma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir insan tarafından yapılmayan tabloya rekor fiyat Bir insan tarafından yapılmayan tabloya rekor fiyat Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Hakeme şok sözler: ''Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm'' Hakeme şok sözler: ''Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm'' SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı Halil Umut Meler'e saldırı davasında karar çıktı Halil Umut Meler'e saldırı davasında karar çıktı Anadolu Otoyolu'nda peş peşe kaza: 10 araç birbirine girdi Anadolu Otoyolu'nda peş peşe kaza: 10 araç birbirine girdi Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı
Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı Erdoğan'ın uçağında ''soru yasağı'' iddiası olay oldu Erdoğan'ın uçağında ''soru yasağı'' iddiası olay oldu Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı'' Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı'' Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat